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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Колорадо» продлил контракт с Макаром на 8 лет с кэпхитом 20,4 млн долларов. Защитник будет самым высокооплачиваемым игроком НХЛ

« Колорадо » объявил о подписании нового контракта с защитником Кэйлом Макаром . Срок соглашения рассчитан на 8 лет – до конца сезона-2034/35.

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