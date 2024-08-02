Крайне интересный момент: бывший депутат Госдумы, а ныне иноагент и внесенный в список террористов и экстремистов Пономарев получил ранения при атаке дрона на его дом под Киевом.
Рамон Меркадер уже наточил ледоруб
Комментарии
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Семен Демин
Троцкого убили в Южной Америке.
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4 час.
Nikolay Zakharov
Ну Пономарева не так,так по другому, всё равно должны накрыть, ещё бы рыжего Чубайса за ледорубить, это было бы большим удовлетворением, за все его реформы по разграблению страны.
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3 час.
Людмила Лиханова
Рано или поздно но ВСЕ предатели мерзавцы и прочая мразь получат свой ледоруб. Так что правильно трясутся ибо не знают когда это произойдет и где, но обязательно произойдет. И не помогут ни бабки, ни бункеры...а мы подождем таких хороших новостей. Работайте, ребята, зачищайте мразоту.
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1 час.
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