Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

125 869 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Батт
    Простые люди в  СССР жили очень плохо. Тотальный дефицит и запреты."Правда" в туалет...
  • саша дмитренко
    вымирание  белой расы  неизбежноРусофобию надо сн...
  • Варлам Устрялов
    А как приказ об очистке Подмосковья от мутантов?На страже беспоря...

Рамон Меркадер уже наточил ледоруб

Рамон Меркадер уже наточил ледоруб

Крайне интересный момент: бывший депутат Госдумы, а ныне иноагент и внесенный в список террористов и экстремистов Пономарев получил ранения при атаке дрона на его дом под Киевом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Семен Демин
Троцкого убили в Южной Америке.
Ответить
4 час.
Nikolay Zakharov
Ну Пономарева не так,так по другому, всё равно должны накрыть, ещё бы рыжего Чубайса за ледорубить, это было бы большим удовлетворением, за все его реформы по разграблению страны.
Ответить
3 час.
Людмила Лиханова
Рано или поздно но ВСЕ предатели мерзавцы и прочая мразь получат свой ледоруб. Так что правильно трясутся ибо не знают когда это произойдет и где, но обязательно произойдет. И не помогут ни бабки, ни бункеры...а мы подождем таких хороших новостей. Работайте, ребята, зачищайте мразоту.
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх