Рамон Меркадер уже наточил ледоруб

Ну Пономарева не так,так по другому, всё равно должны накрыть, ещё бы рыжего Чубайса за ледорубить, это было бы большим удовлетворением, за все его реформы по разграблению страны.

Людмила Лиханова

Рано или поздно но ВСЕ предатели мерзавцы и прочая мразь получат свой ледоруб. Так что правильно трясутся ибо не знают когда это произойдет и где, но обязательно произойдет. И не помогут ни бабки, ни бункеры...а мы подождем таких хороших новостей. Работайте, ребята, зачищайте мразоту.