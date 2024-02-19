В МО России рассказали о программе США «по разгону демонстраций» химоружием

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов рассказал о принятой в США программе по якобы пресечению беспорядков с применением нелетального химического оружия.
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