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Царьград

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Мария Захарова оценила грузинскую кухню как "вкусную силу"

Мария Захарова оценила грузинскую кухню как "вкусную силу"

Мария Захарова, представитель МИД России, назвала грузинскую кухню "вкусной силой". В ходе брифинга она предложила молодежи России и Грузии путешествовать, обсуждать двусторонние отношения и сравнивать, где кухня вкуснее — в Москве или Тбилиси.

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