Мария Захарова оценила грузинскую кухню как "вкусную силу"

Мария Захарова, представитель МИД России, назвала грузинскую кухню "вкусной силой". В ходе брифинга она предложила молодежи России и Грузии путешествовать, обсуждать двусторонние отношения и сравнивать, где кухня вкуснее — в Москве или Тбилиси.