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The Guardian: в 2016 году Путин отдал приказ спецслужбам помочь Трампу на выборах

The Guardian: в 2016 году Путин отдал приказ спецслужбам помочь Трампу на выборах

Британская газета The Guardian утверждает, что в начале 2016 года президент России Владимир Путин лично санкционировал проведение шпионской операции по оказанию поддержки "психически неуравновешенному" Дональду Трампу на президентских выборах в США.

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