В ВСУ анонсировали новый «майдан» 3 октября

Украинский военный Александр Тодоров призвал жителей страны устроить новый «майдан», целью которого станет отставка Владимира Зеленского и его команды.
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