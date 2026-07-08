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Пятый канал

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«Большой глоток воздуха»: волейболист Тетюхин о снятии санкций со спортсменов

«Большой глоток воздуха»: волейболист Тетюхин о снятии санкций со спортсменов

Олимпийский чемпион по волейболу Сергей Тетюхин прокомментировал новость о временном восстановлении членства Олимпийского комитета России (ОКР), о котором ранее сообщили в Международном олимпийском комитете (МОК).

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