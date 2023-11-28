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В Минкультуры определили фильмы-получатели субсидий

В Минкультуры определили фильмы-получатели субсидий

В Министерстве культуры России состоялось рассмотрение заявок от организаций кинематографии на получение субсидий из федерального бюджета на производство игровых и неигровых национальных фильмов, анимации, сериалов, фильмов для детей, передает пресс-служба ведомства.

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