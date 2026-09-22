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В лесах Томской области ограничили мероприятия до 1 ноября из-за медведей

В лесах Томской области ограничили мероприятия до 1 ноября из-за медведей

Губернатор Томской области Владимир Мазур заявил, что в лесах региона планируется ввести режим повышенной готовности из-за активности медведей и теперь до ноября запрещены массовые мероприятия за пределами населённых пунктов.

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