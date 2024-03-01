Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Путин дал понять, кому и когда он передаст власть

Путин дал понять, кому и когда он передаст власть

Нынешней российской элите заявлено, что она больше не элита.«Бросай пить, вставай на лыжи! Момент такой настал!» - заявил Владимир Путин в ходе своего предвыборного (давайте называть вещи своими именами) послания Федеральному собранию.

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