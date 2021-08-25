Мировое обозрение

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Военный эксперт предположил, как Россия может помочь лидеру афганского сопротивления

Военный эксперт предположил, как Россия может помочь лидеру афганского сопротивления

Сын лидера «Северного альянса» Ахмада Шаха Масуда - Ахмад Масуд, который возглавил Национальный фронт сопротивления талибам (члены запрещенной в РФ террористической организации) в провинции Панджшер, в интервью российским СМИ призвал Москву выступить посредником на переговорах между его сторонниками и «Талибаном».

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