Berg PRESS

346 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Alex Levin
    Когда обезьяны научились говорить , они стали хуже чем были.Какой смысл в бес...
  • Махамбет Толеугазин
    ... зачем вам тепло ... там ведь рядом Гольфстрим проходит ... он вас и согреет ...Великобритания бу...
  • Махамбет Толеугазин
    ... правильной дорогой идёте товарищи европейцы ... уголь всему голова ...Вместо "зелёной э...

Экс-депутат Рады Чорновол: Венгрия позволила себе наглость из-за контракта с Газпромом

Экс-депутат Рады Чорновол: Венгрия позволила себе наглость из-за контракта с Газпромом

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Будапешт позволил себе "наглость", реагируя на недовольство Киева контрактом на поставку газа из России в Венгрию в обход Украины, написал в статье для издания "Главред" бывший депутат Верховной рады Тарас Чорновол.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх