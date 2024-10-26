В бесконечной погоне за молодостью все мы в какой-то момент задавали себе вопрос: действительно ли существует способ замедлить процесс старения? Может ли наш организм оставаться энергичным и здоровым даже с годами? Если и есть человек, чья работа стоит особняком в этом поиске, то это Борис Васильевич Болотов.
Что есть, чтобы организм не старел: советы великого ученого
Комментарии
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Владимир Алтайцев
уж такой великий учёный, что слышу о нём впервые. А уж ляп про маринованные овощи за пределами разума. Капусту солят, а не маринуют. И я давно , уже больше сорока лет не приемлю никакие маринованные продукты, ибо маринуют их с уксусом, весьма зловредной для желудка жидкостью. Особенно вреден уксус тем, кто болеет гастритом и другими желудочными заболеваниями. Хотите солёных огурчиков или томатов, солите их с водкой, а не с уксусом. Замените уксус водкой и никак4их проблем желудок не выдаст вам.Точно также сколько уксуса лили, применяйте водку.! столовая ложка на литровую банку.
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17 час.
Владимир Алтайцев
Из биографии этого мошенника -2 раза лечили его в психушке, к медицине он не имеет никакого отношения, отмотал срок в колонии за мошенничество., автор бредовой идеи о переходе одних элементов в другие, отвергнутую учёными, как бред. Назвал фотосинтез ядерной реакцией. Натуральный мошенник.
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17 час.
НС
Наталья Середа
Его упекли в психушку, за то, что он стал в то время баллотироваться в президенты.Он не мошенник, он академик.В Германии официально существует академия Болотова.Когда сестра заболела онкологией, без него мы бы не выкарабкались.Были у него в Киеве до СВО четыре раза.Удивительно добрый, умный и открытый человек.Жена тоже профессор.Немцы приезжают группами.
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2 час.
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