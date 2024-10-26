Что есть, чтобы организм не старел: советы великого ученого

Владимир Алтайцев уж такой великий учёный, что слышу о нём впервые. А уж ляп про маринованные овощи за пределами разума. Капусту солят, а не маринуют. И я давно , уже больше сорока лет не приемлю никакие маринованные продукты, ибо маринуют их с уксусом, весьма зловредной для желудка жидкостью. Особенно вреден уксус тем, кто болеет гастритом и другими желудочными заболеваниями. Хотите солёных огурчиков или томатов, солите их с водкой, а не с уксусом. Замените уксус водкой и никак4их проблем желудок не выдаст вам.Точно также сколько уксуса лили, применяйте водку.! столовая ложка на литровую банку.

Владимир Алтайцев Из биографии этого мошенника -2 раза лечили его в психушке, к медицине он не имеет никакого отношения, отмотал срок в колонии за мошенничество., автор бредовой идеи о переходе одних элементов в другие, отвергнутую учёными, как бред. Назвал фотосинтез ядерной реакцией. Натуральный мошенник.