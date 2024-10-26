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На пульсе времени

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Что есть, чтобы организм не старел: советы великого ученого

Что есть, чтобы организм не старел: советы великого ученого

В бесконечной погоне за молодостью все мы в какой-то момент задавали себе вопрос: действительно ли существует способ замедлить процесс старения? Может ли наш организм оставаться энергичным и здоровым даже с годами? Если и есть человек, чья работа стоит особняком в этом поиске, то это Борис Васильевич Болотов.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
уж такой  великий  учёный, что  слышу  о нём впервые. А уж ляп про маринованные  овощи  за пределами разума. Капусту  солят, а не маринуют. И я  давно  , уже  больше сорока лет не приемлю никакие маринованные  продукты, ибо маринуют их с уксусом, весьма  зловредной  для  желудка  жидкостью. Особенно вреден  уксус  тем, кто болеет гастритом  и  другими  желудочными заболеваниями. Хотите  солёных огурчиков  или томатов, солите их с водкой, а не с уксусом. Замените уксус водкой  и никак4их проблем  желудок не выдаст вам.Точно также  сколько уксуса  лили, применяйте водку.! столовая  ложка  на литровую банку.
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17 час.
Владимир Алтайцев
Из биографии  этого мошенника -2 раза лечили его  в психушке, к медицине он не имеет никакого отношения, отмотал срок  в колонии за мошенничество., автор бредовой идеи о переходе  одних элементов  в  другие, отвергнутую учёными, как бред. Назвал  фотосинтез ядерной  реакцией. Натуральный  мошенник.
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17 час.
НС
Наталья Середа
Его упекли в психушку, за то, что он стал в то время баллотироваться в президенты.Он не мошенник, он академик.В Германии официально существует академия Болотова.Когда сестра заболела онкологией, без него мы бы не выкарабкались.Были у него в Киеве до СВО четыре раза.Удивительно добрый, умный и открытый человек.Жена тоже профессор.Немцы приезжают группами.
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2 час.

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