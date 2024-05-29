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«Чулпанчик, что с тобой? Зачем же ты так?» – актер Юрий Чернов обратился к Хаматовой

«Чулпанчик, что с тобой? Зачем же ты так?» – актер Юрий Чернов обратился к Хаматовой

Народный артист РФ Юрий Чернов выразил свое негодование по поводу поведения актрисы Чулпан Хаматовой, которая сбежала в Латвию, особенно учитывая то, что они давно знакомы.

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