Усадьба на берегу Клязьмы: как устроен загородный дом Льва Лещенко с мужской классикой и женским провансом

Загородный дом Льва Лещенко в Подмосковье строился и обустраивался на протяжении нескольких лет. Сегодня усадьба на берегу Клязьмы служит постоянным местом жизни артиста, где классический мужской кабинет соседствует с интерьерами в стиле прованс.