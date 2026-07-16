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Усадьба на берегу Клязьмы: как устроен загородный дом Льва Лещенко с мужской классикой и женским провансом

Усадьба на берегу Клязьмы: как устроен загородный дом Льва Лещенко с мужской классикой и женским провансом

Загородный дом Льва Лещенко в Подмосковье строился и обустраивался на протяжении нескольких лет. Сегодня усадьба на берегу Клязьмы служит постоянным местом жизни артиста, где классический мужской кабинет соседствует с интерьерами в стиле прованс.

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