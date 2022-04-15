В Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело о ДТП, в результате которого погибли люди

В ходе предварительного расследования установлено, что 6 апреля 2022 года около 00:15 на Мызинском мосту Нижнего Новгорода водитель 1990 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял эвакуатором.
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