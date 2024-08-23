❗️ Четверо из 17 спасенных членов экипажа парома в порту «Кавказ» госпитализированы в больницу Керчи Остальные получают помощь амбулаторно, сообщает оперштаб Кубани.
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❗️ Четверо из 17 спасенных членов экипажа парома в порту «Кавказ» госпитализированы в больницу Керчи Остальные получают помощь амбулаторно, сообщает оперштаб Кубани.