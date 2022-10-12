В России началось обучение специалистов в сфере технологий информационного моделирования в строительстве

На площадке Университета Минстроя России НИИСФ РААСН началось обучение по программам повышения квалификации для государственных и муниципальных служащих, государственных/технических заказчиков по направлению технологий информационного моделирования.
На площадке Университета Минстроя России НИИСФ РААСН началось обучение по программам повышения квалификации для государственных и муниципальных служащих, государственных/технических заказчиков по направлению технологий информационного моделирования.
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