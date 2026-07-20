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Электродвигатель размером 6 мм, 200 Мп и около 100 уникальных деталей: новые подробности о флагмане Honor Robot Phone

Электродвигатель размером 6 мм, 200 Мп и около 100 уникальных деталей: новые подробности о флагмане Honor Robot Phone

Цена составит 2200 долларовHonor готовит один из самых необычных смартфонов года. По данным авторитетного инсайдера Digital Chat Station, компания представит в августе модель Robot Phone, главной особенностью которой станет уникальная механическая камера собственной разработки.

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