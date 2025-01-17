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Царьград

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Все два слова: Что делать водителю, если забыл взять права? Автоюристы подсказали

Все два слова: Что делать водителю, если забыл взять права? Автоюристы подсказали

Ситуация, которая может случиться с каждым, - забыл взять свои водительские права. Что делать в таком случае, особенно если досадное упущение обнаружилось в середине пути? Или уже после того, как для проверки документов остановил инспектор ГАИ? Что делать водителю и какое наказание ему грозит? Автоюристы подсказали: из такой ситуации можно выйти без потерь.

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