Все два слова: Что делать водителю, если забыл взять права? Автоюристы подсказали

Ситуация, которая может случиться с каждым, - забыл взять свои водительские права. Что делать в таком случае, особенно если досадное упущение обнаружилось в середине пути? Или уже после того, как для проверки документов остановил инспектор ГАИ? Что делать водителю и какое наказание ему грозит? Автоюристы подсказали: из такой ситуации можно выйти без потерь.