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Царьград

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Падалко призвал к полному открытию границ России и Казахстана

Падалко призвал к полному открытию границ России и Казахстана

На XXII Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске (24-25 июля) Владимир Падалко из Торгово-промышленной палаты РФ выступил за полное открытие границ для улучшения транспортной логистики и связности регионов.

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