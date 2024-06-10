МО: расчет гаубицы «Мста-СМ2» уничтожил РСЗО «Град» ВСУ под Ямполью в ДНР

Противник покинул свои позиции после начала стрельбы Артиллерийский расчет самоходной гаубицы 2С19М2 «Мста-СМ2» группировки войск «Запад» в ходе контрбатарейной борьбы ликвидировал РСЗО «Град» украинской армии во время его работы по позициям ВС РФ с окраин населенного пункта Ямполь в ДНР, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.