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Петербургский дневник

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МО: расчет гаубицы «Мста-СМ2» уничтожил РСЗО «Град» ВСУ под Ямполью в ДНР

Противник покинул свои позиции после начала стрельбы Артиллерийский расчет самоходной гаубицы 2С19М2 «Мста-СМ2» группировки войск «Запад» в ходе контрбатарейной борьбы ликвидировал РСЗО «Град» украинской армии во время его работы по позициям ВС РФ с окраин населенного пункта Ямполь в ДНР, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.

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