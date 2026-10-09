ВКС России продолжают уничтожение украинской энергетики и ВПК

Роман КАТЕРИНЧУК С началом октября Украине пришлось забыть о таком понятии, как спокойный тыл – его больше нет.
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Давно бы ТАК!
Всё правильно. Америка положила на Вьетнам и Лаос за 10 лет 15 миллионов тонн боеприпасов, в основном — авиабомб. Методично разрушая всю инфраструктуру, которую только могла обнаружить. Толку с этого не было (потому что любой крупный военный конфликт выигрывается только тогда, когда войска занимают территорию противника), но зато прибыль для ВПК США была колоссальная.
На фото: штурмовики палубной авиации ВМС США A-7 Corsair II уничтожили очередной мост во Вьетнаме.