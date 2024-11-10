Koмпaния Tether пoмoглa кaнaдcкoй пoлиции вepнуть укpaдeнную кpиптoвaлюту

Полиция провинции Онтарио выразила благодарность компании Tether за её содействие в расследовании уголовного дела и помощи в блокировке украденных мошенниками криптовалют в размере 10 000 канадских долларов (около 7 186 в USDT).
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