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Царьград

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Госдума анонсировала рост пенсий до 10 236 рублей с февраля 2027

Госдума анонсировала рост пенсий до 10 236 рублей с февраля 2027

С февраля 2027 года в России фиксированная пенсия вырастет до 10 236 рублей, для граждан старше 80 лет увеличится до 20 472,88 рубля.

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