Милявская рассказала о трудовом отдыхе в Болгарии

Лолита Милявская на днях в роскошном платье оттенка фуксии выступала на «Новой волне» в Сириусе. Отработав программу, певица отправилась в Болгарию, где у нее есть загородный дом, при котором живут коты и подобранный пес по кличке Боцман, а также апартаменты на курорте, где сейчас живут ее мать и дочь.