«Европа готовится к «самому экстремальному» военному сценарию с началом Трамп-Путин 2.0»

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Комментарии
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Eduard
А вообще сейчас самое подходящее время вернуть страны бывшего СССР ту же Прибалтику,Молдавию,поводов море! Ябы воспользовался!
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5 час.
РР
Русский Россиянин
Для начала Курскую область надо освободить, а потом уже об этом думать, и другие територии защитить, по факту свое отбить не можем, одни черчения красных линий
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5 час.
ВА
Владимир Акулов
Бандитский  Запад кричит  ,  что  нападет  Россия...Хотя  фашистское  НАТО  захватило  все  страны  Запада  и  влезло  в  республики  бывшего  СССР...И  в  Украину...Вопят  по  принципу ...Когда  сам  вор  кричит  &quot;держи  вора  &quot;!
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1 час.

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