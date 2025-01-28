ДМИТРИЙ СМИРНОВ ЕС ожидает нападения России при бездействии США и популярности пророссийской «пятой колонны» правых партий.
«Европа готовится к «самому экстремальному» военному сценарию с началом Трамп-Путин 2.0»
Комментарии
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Eduard
А вообще сейчас самое подходящее время вернуть страны бывшего СССР ту же Прибалтику,Молдавию,поводов море! Ябы воспользовался!
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5 час.
РР
Русский Россиянин
Для начала Курскую область надо освободить, а потом уже об этом думать, и другие територии защитить, по факту свое отбить не можем, одни черчения красных линий
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5 час.
ВА
Владимир Акулов
Бандитский Запад кричит , что нападет Россия...Хотя фашистское НАТО захватило все страны Запада и влезло в республики бывшего СССР...И в Украину...Вопят по принципу ...Когда сам вор кричит "держи вора "!
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1 час.
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