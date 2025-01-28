«Европа готовится к «самому экстремальному» военному сценарию с началом Трамп-Путин 2.0»

Eduard А вообще сейчас самое подходящее время вернуть страны бывшего СССР ту же Прибалтику,Молдавию,поводов море! Ябы воспользовался!

РР Русский Россиянин Для начала Курскую область надо освободить, а потом уже об этом думать, и другие територии защитить, по факту свое отбить не можем, одни черчения красных линий