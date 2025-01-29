Герой России Сайфуллин: инженеры постоянно изучают новые виды мин ВСУ

Военнослужащие инженерных подразделений Вооружённых сил России активно изучают тактико-технические характеристики иностранных мин, которые применяют ВСУ, с целью обеспечения безопасности как своих бойцов, так и мирных граждан.
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