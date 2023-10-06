Пилот подтвердил слова Путина о самолете Пригожина: взрыв гранаты разрушителен

На такой высоте у воздушного судна отлетают крылья Взрыв гранаты на борту самолета главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который летел на высоте примерно 8 километров, не мог не привести к разрушению воздушного судна.
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