Спецпредставитель президента РФ Титов: российские виноделы не уступают западным

Российское виноделие не уступает западному ни в одном из параметров. Об этом заявил спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов на выставке-дегустации "Путь российского вина", которая прошла с 25 по 27 марта в рамках международной выставки China Food and Drinks Fair в в городе Чэнду.