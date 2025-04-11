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Спецпредставитель президента РФ Титов: российские виноделы не уступают западным

Спецпредставитель президента РФ Титов: российские виноделы не уступают западным

Российское виноделие не уступает западному ни в одном из параметров. Об этом заявил спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов на выставке-дегустации "Путь российского вина", которая прошла с 25 по 27 марта в рамках международной выставки China Food and Drinks Fair в в городе Чэнду.

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