ФОТО: HOW HWEE YOUNG/EPA/TASS Сингапур входит в десятку так называемых умных городов. С ночной подсветкой он похож на город будущего из фантастических фильмов.
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