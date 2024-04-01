Террористов из "Крокуса" не отправят в тюрьму? Вероятно, их ждёт кое-что гораздо хуже

Радикальных исламистов могут выдать властям Белоруссии, где разрешена смертная казнь. Судебный процесс по делу о теракте в "Крокус Сити Холл" могут перенести на территорию Республики Беларусь, где нет моратория на смертную казнь.
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