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В Кемеровской области построят центр по техобслуживанию и ремонту техники БелАз

В Кемеровской области построят центр по техобслуживанию и ремонту техники БелАз

Экономические проекты Белоруссии будут разрабатывать на всей территории Сибирского федерального округа (СФО), заявил 21 июля губернатор Кемеровской области, председатель совета межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение" Сергей Цивилев.

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