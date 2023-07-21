В Кемеровской области построят центр по техобслуживанию и ремонту техники БелАз

Экономические проекты Белоруссии будут разрабатывать на всей территории Сибирского федерального округа (СФО), заявил 21 июля губернатор Кемеровской области, председатель совета межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение" Сергей Цивилев.
Экономические проекты Белоруссии будут разрабатывать на всей территории Сибирского федерального округа (СФО), заявил 21 июля губернатор Кемеровской области, председатель совета межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение" Сергей Цивилев.
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