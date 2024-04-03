Совместное производство ВПК в горах Северной Кореи. "Контейнеров" в Россию станет больше.

Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Ниже вырезка из доклада американского аналитического центра, работающего на Пентагон CSIS (Center for Strategic and International Studies) за авторством Виктора Ча (бывший директор по азиатским делам в Совете национальной безопасности Белого дома, отвечающий … .
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