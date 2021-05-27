Медвежий угол

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Новые идеи Латвии: депутат явно заложил

Новые идеи Латвии: депутат явно заложил

А давайте еще раз поговорим о взволнованных шпротах! Что там опять за околоспортивные мюсли? Значит, так.

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Георгий Стиопич
Видимо, давненько люлей от белорусов не получал. А они ведь могут!
Александр Олейник
Он латыш как и монгол. Кипу на голову и в синагогу.
Stilianos Kanakidis
Ай-гарсон Бикше, мурло круглое большое, а темечко маленькое мало мозгов вмещает, за такие дела. вас латвийцев, Бать в порошок сотрет и НАТО не поможет, там я думаю как Бикше мало кто думает.
Pavel Polyakov
Его высказывания очень подходят для таких типов негодяев. Его самого, если увидеть живьём можно умереть. Чудовище, но моська.
Светлана Свободная
Метит же Бог этих шельм! Ну и рожа!
Александр Турчин
Засунуть его в Хуй!
владимир казарский
Депутат не заложил. Это просто прогрессирующая шизофрения чухонских нацистов.

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