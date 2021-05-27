Новые идеи Латвии: депутат явно заложил

Медвежий уголПолитикаНовые идеи Латвии: депутат явно заложил А давайте еще раз поговорим о взволнованных шпротах! Что там опять за околоспортивные мюсли? Значит, так.Вернуться к статье75НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьГеоргий СтиопичВидимо, давненько люлей от белорусов не получал. А они ведь могут!Александр ОлейникОн латыш как и монгол. Кипу на голову и в синагогу.Stilianos KanakidisАй-гарсон Бикше, мурло круглое большое, а темечко маленькое мало мозгов вмещает, за такие дела. вас латвийцев, Бать в порошок сотрет и НАТО не поможет, там я думаю как Бикше мало кто думает.PPPavel PolyakovЕго высказывания очень подходят для таких типов негодяев. Его самого, если увидеть живьём можно умереть. Чудовище, но моська.Светлана СвободнаяМетит же Бог этих шельм! Ну и рожа!Александр ТурчинЗасунуть его в Хуй!ВКвладимир казарскийДепутат не заложил. Это просто прогрессирующая шизофрения чухонских нацистов.Комментировать
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