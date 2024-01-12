Кузбасские врачи обнаружили челюсть в кишечнике пациента

Кемеровчанин обратился за помощью к медикам с жалобами на сильную боль в животе. Когда врачи ГБУЗ «Кемеровская городская клиническая больница №11» выяснили, что доставляло мужчине дискомфорт, то были немало удивлены.
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