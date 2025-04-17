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Стало известно о миллионных заработках Александра Шепса из «Битвы Экстрасенсов»

Стало известно о миллионных заработках Александра Шепса из «Битвы Экстрасенсов»

Как Александр Шепс превращает мистику в золото. Известный медиум и шоумен Александр Шепс, ставший героем многочисленных мемов и интернет-шуток, нашёл способ не только удивлять своих поклонников, но и прилично зарабатывать.

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