Стало известно о миллионных заработках Александра Шепса из «Битвы Экстрасенсов»

Как Александр Шепс превращает мистику в золото. Известный медиум и шоумен Александр Шепс, ставший героем многочисленных мемов и интернет-шуток, нашёл способ не только удивлять своих поклонников, но и прилично зарабатывать.
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