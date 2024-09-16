Десятки мастер-классов, спектакль и концерт. «День Д`обра» прошел во Владивостоке

14 сентября в муниципальном образовательном учреждении «Дворец детского творчества» и муниципальном дворце спорта «Юность» при поддержке управления по работе с муниципальными учреждениями образования администрации Владивостока прошел фестиваль учреждений дополнительного образования Владивостока «День Д`обра», сообщает PRIMPRESS.
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