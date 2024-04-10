Европу ждет необъявленная война в Северном море

Ветряная электростанция, расположенная между нефтегазовыми месторождениями Снорре и Гуллфакс в Северном море у побережья Бергена, Норвегия© AFP 2024 / OLE BERG-RUSTEN Сегодня 1,9K прочитали Виктория Никифорова Шесть стран НАТО внезапно решили "защитить от русских" Северное море и подписали по этому поводу соглашение.