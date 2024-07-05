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Беллингем избежал дисквалификации за неприличный жест на Евро-2024

Беллингем избежал дисквалификации за неприличный жест на Евро-2024

Полузащитник сборной Англии и мадридского "Реала" Джуд Беллингем избежал дисквалификации за неприличный жест, который он сделал после забитого гола в ворота сборной Словакии во втором раунде плей-офф чемпионата Европы 2024 года.

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