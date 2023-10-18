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Московский производитель выпустил 3D-принтер для первого в РФ Центра аддитивных технологий общего доступа

Московский производитель выпустил 3D-принтер для первого в РФ Центра аддитивных технологий общего доступа

Столичная компания, которая занимается производством промышленных лазерных станков, поставила 3D-принтер для печати металлическими порошками в первый в России Центр аддитивных технологий общего доступа (ЦАТОД) в Ижевске.

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