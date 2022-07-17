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Оздоев выбирает между «Торпедо» и «Уралом». У него есть предложение от бельгийского «Юниона»

Бывший полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев пока не выбрал новый клуб. По данным «Спорт-Экспресса», сейчас 29-летний хавбек выбирает между «Уралом» и «Торпедо».

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