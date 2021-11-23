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Непомнящий выходит на бой с Карлсеном. Российский гроссмейстер попытается вернуть шахматную корону России

Непомнящий выходит на бой с Карлсеном. Российский гроссмейстер попытается вернуть шахматную корону России

Шахматы. Матч на первенство мира В среду, 24 ноября в Дубае начнется матч за мировую шахматную корону между действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном и соискателем этого титула россиянином Яном Непомнящим.

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