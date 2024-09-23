Тест PRIMPRESS: Узнайте фильм, снятый во Владивостоке, по кадру

В последнее время во Владивостоке снимается все больше фильмов и даже сериалов. Героями полных метров становятся морской порт, набережная Спортивной гавани, Миллионка и локации на острове Русском, а в кадре наряду с популярными звездами российского кино можно увидеть актеров приморских театров.