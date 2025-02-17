Вице-канцлер ФРГ обвинил власти США в атаке на общие западные ценности

Global Look Press/Michael Kappeler/dpa Администрация американского президента Дональда Трампа начала атаковать ценности западного общества, заявил вице-канцлер Германии, министр экономики страны Роберт Хабек.
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