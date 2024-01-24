Гол и передача Барбашева помогли «Вегасу» победить «Айлендерс»

«Вегас Голден Найтс» на выезде переиграл «Нью-Йорк Айлендерс». У Ивана Барбашева два очка. В ночь на 24 января в Элмонте (штат Нью-Йорк, США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местный «Айлендерс» принимал «Вегас Голден Найтс».