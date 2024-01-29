На «Курской» выбирают запахи для автовокзалов Москвы

На выбор предлагают 10 вариантов ароматов.У каждого дела (и каждой станции) – запах особый. Так, перефразируя известное стихотворение Джанни Родари, столичные власти продолжают марафон по выбору фирменных запахов для поездов, станций московской подземки и других объектов транспортной инфраструктуры.
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