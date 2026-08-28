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МОСИНФОРМ

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Гала-концерт проекта «Волшебная флейта: творческая школа игры на флейте Николая Попова» пройдет 29 августа

Гала-концерт проекта «Волшебная флейта: творческая школа игры на флейте Николая Попова» пройдет 29 августа

29 августа 2026 года в 13:00 в Музее Победы (Площадь Победы, дом 3) состоится финальный гала-концерт финалистов межрегионального проекта «Волшебная флейта: творческая школа игры на флейте Николая Попова».

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