Медвежий угол
Люблю РоссиюЭту страну не поб...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медвежий угол

38 097 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Романова
    Тихо, не ее стиль. Пугачевой нужен барабанный бой под фанфары.Зачем вернулась А...
  • Наталья Проскурина
    Все вернутся. Если смогут, но захотят очень. Через год, два.Иван Ургант в Дуб...
  • Александр Глущенко
    а полный отчёт кому , сколько списали и , что предложили африканцы России , можно найти в инете , "Экономический фору..."Да в кредит, да ...

"Хрeн вам, а не деньги!": Бесподобная реакция Медведева на решение Путина забрать у датчан пивзавод "Балтика"

"Хрeн вам, а не деньги!": Бесподобная реакция Медведева на решение Путина забрать у датчан пивзавод "Балтика"

Интересная жизнь с Vera Star Наверняка многие в курсе того, что известный датский производитель пива Carlsberg отказался от сделки с российским правительством и заявил о том, что Россия "украла" у него бизнес.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владислав Владислав
Отличное высказывание.
Ответить
21 час.
Зоя Копань
Наверное выставит или выставят свою кандидатуру на выборах президента! Хочет показаться &quot;своего парня в доску!&quot;
Ответить
11 час.
АР
Александр Рожков
До чего ж надоели эти пропагандоны - лицемеры.
Ответить
7 час.

Картина дня

наверх