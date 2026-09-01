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Dancing With The Stars: The Next Pro Crowns Its Champion — Did The Right Dancer Win?

Dancing With The Stars: The Next Pro Crowns Its Champion — Did The Right Dancer Win?

Dancing With the Stars has officially found its next pro! Will Selena Hamilton, AJ Pritchard, or Adele Zaikman be joining the Season 35 cast?Dancing With the Stars has officially found its next pro! Will Selena Hamilton, AJ Pritchard, or Adele Zaikman be joining the Season 35 cast?.

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